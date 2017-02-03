Число пользователей портала «Активный гражданин» достигло 1,5 млн

Юбилейным пользователем стала молодая мама Софья Новикова. В подарок она получит билеты на пять любых мероприятий из афиши «Активного гражданина», среди которых генеральная репетиция Парада Победы, День города на Красной площади, спектакли городских театров, зрелищные спортивные соревнования, Елка мэра Москвы и многое другое.

С момента запуска проекта в 2014 году собрано и обработано более 64 миллионов мнений и проведено более двух тысяч голосований. За это время было реализовано свыше 1,2 решений.

Сейчас на портале «Активный гражданин» обсуждают вопрос благоустройства в столичных районов. Москвичи решают, как расширить образовательную программу природных парков, какие экскурсии провести в Дни исторического и культурного наследия и как обустроить новые парки по месту жительства.