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16:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Минобразования: всем первоклассникам хватит мест в новосибирских школах

НОВОСИБИРСК, 3 февраля, РИА ФедералПресс. Министерство образования и науки Новосибирской области проконтролирует ход кампании по приему заявлений на запись первоклассников в школы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил заместитель министра Сергей Федорчук, кампания по приему заявлений стартовала с 1 февраля. Сначала пройдет запись детей, которые пойдут в школу по месту жительства. Для детей, чьи школы не закреплены к району, в которых они проживают, запись в первый класс начнется с 1 июля. Заявки нужно будет подать не позднее 5 сентября.

«Ежегодно министерство совместно с муниципальными органами управления образованием осуществляет планирование набора первоклассников по каждому району города Новосибирска и области. При комплектовании классов в 2017 — 2018 учебном году все 35,5 тысяч первоклассников Новосибирской области получат место в школе. Подать заявление можно не только лично, но и в режиме онлайн на портале госуслуг», — отметил Сергей Федорчук. Отметим, что единственная причина, по которой ребенку может быть отказано в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию — отсутствие свободных мест. Если так случается, то родителям должны предоставить другую школу в том же районе.

Напомним, что десятки жителей микрорайона МЖК провели ночь под дверями общеобразовательной школы № 199, чтобы записать своих детей в первых класс. Такой ажиотаж связан с тем, что с 1 февраля началась запись первоклашек общеобразовательные учреждения по месту жительству. В районе находится три школы, из которой школа № 199 имеет самую хорошую репутацию. В этом году в ней планируются открыть пять классов для 125 первоклашек.

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