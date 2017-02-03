Волжское пароходство готовит около 200 судов к навигации 2017 года
Волжское пароходство готовит 178 различных судов к навигации 2017 года. Об этом сообщает
Волжское пароходство готовит 178 различных судов к навигации 2017 года. Об этом сообщает
На данный момент ремонтируются корпуса, двигатели, механизмы, электрооборудование и навигационные приборы.
Перед началом навигации все теплоходы Волжского пароходства пройдут процедуру освидетельствования Российским речным регистром на соответствие требованиям и нормам Правил технической эксплуатации.
В 2016 году навигация судоходной компании «Волжское пароходство» на Верхней Волге открылась 25 апреля в Городце. Длина внутренних водных судоходных путей составляет 1054 км. Судоходными, кроме Волги, являются реки Ока, Ветлуга, Сура.