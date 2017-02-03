Конечную автобусную станцию построят на западе столицы

Конечную станцию общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой построят на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Станция будет обслуживать шесть маршрутов, по которым курсирует 41 автобус.

Расположится она в 9 микрорайоне Солнцева на пересечении улиц Новоорловской и Шолохова. Двухэтажное здание предназначено для оперативного руководства движением автобусных маршрутов, а также для отдыха и питания водителей и диспетчеров.

Также предусмотрены условия для устранения мелких неисправностей подвижного состава.