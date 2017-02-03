Конечную автобусную станцию построят на западе столицы
Станция будет обслуживать шесть автобусных маршрутов.
Станция будет обслуживать шесть автобусных маршрутов.
Конечную станцию общественного транспорта с
Расположится она в 9 микрорайоне Солнцева на пересечении улиц Новоорловской и Шолохова. Двухэтажное здание предназначено для оперативного руководства движением автобусных маршрутов, а также для отдыха и питания водителей и диспетчеров.
Также предусмотрены условия для устранения мелких неисправностей подвижного состава.