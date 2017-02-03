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16:50 (мск), источник: Газета.Ру

У мема «Ждун» появился собственный Instagram

Популярный мем «Ждун» получил собственный аккаунт в Instagram под никнеймом @zjhdun.

В профиле публикуются коллажи, на которых Ждун появляется на произведениях живописи, например, картинах «Опять двойка», «Рождение Венеры», «Крик» и других.

Ждун на картине Федора Решетникова "Опять двойка"
Ждун на картине Сандро Боттичелли "Рождение Венеры"
Ждун на картине Эдварда Мунка "Крик"

На момент публикации новости у аккаунта уже свыше 2,5 тыс. подписчиков.

Ранее стало известно, что мем «Ждун» стал популярен у российских пользователей.

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