У мема «Ждун» появился собственный Instagram
Популярный мем «Ждун» получил собственный аккаунт в Instagram под никнеймом @zjhdun.
Популярный мем «Ждун» получил собственный аккаунт в Instagram под никнеймом @zjhdun.
В профиле публикуются коллажи, на которых Ждун появляется на произведениях живописи, например, картинах «Опять двойка», «Рождение Венеры», «Крик» и других.
На момент публикации новости у аккаунта уже свыше 2,5 тыс. подписчиков.
Ранее стало известно, что мем «Ждун» стал популярен у российских пользователей.