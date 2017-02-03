В двух населенных пунктах Воронежской области ввели карантин по бешенству

Власти региона объявили карантин по бешенству в селе Красный Лиман 2-й Панинского района и на улице Рубцова в Богучаре в Воронежской области. Ограничительные мероприятия продлятся до 7 апреля 2017 года, следует из указа губернатора Алексея Гордеева, опубликованного на сайте облправительства в четверг, 2 февраля.

Специалисты определили эпизоотическими очагами индивидуальное подворье на улице Школьная, 3 в селе Красный Лиман 2-й и квартиру в доме № 67 на улице Рубцова в Богучаре. В период действия карантина не допускается проведение выставок собак и кошек, запрещаются торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Глава региона поручил управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных.