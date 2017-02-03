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16:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В двух населенных пунктах Воронежской области ввели карантин по бешенству

Эпизоотические очаги обнаружили в Панинском и Богучарском районах.

Власти региона объявили карантин по бешенству в селе Красный Лиман 2-й Панинского района и на улице Рубцова в Богучаре в Воронежской области. Ограничительные мероприятия продлятся до 7 апреля 2017 года, следует из указа губернатора Алексея Гордеева, опубликованного на сайте облправительства в четверг, 2 февраля.

Специалисты определили эпизоотическими очагами индивидуальное подворье на улице Школьная, 3 в селе Красный Лиман 2-й и квартиру в доме № 67 на улице Рубцова в Богучаре. В период действия карантина не допускается проведение выставок собак и кошек, запрещаются торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Глава региона поручил управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных.

В январе 2017 года в двух воронежских селах объявили карантин по бешенству из-за кошки и из-за лисы. В поселке Загирянка Ольховатского района ограничительные мероприятия продлятся до 20 февраля 2017 года, в селе Нижняя Ведуга Семилукского района — до 24 марта 2017 года. В феврале карантин по бешенству объявили в бобровском селе Шестаково. Ограничительные мероприятия продлятся до 7 апреля 2017 года.

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