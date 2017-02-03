Горожане жалуются на запах сероводорода в центре Нижнего Новгорода

Такая ситуация, как сообщают очевидцы, наблюдалась в районе Кремля и ул. Пискунова, Минина, Кожевенная.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в центре мониторинга загрязнений окружающей среды, фиксирующие приборы в центре города не расположены, а поэтому источник запаха выявить затруднительно. При массовых жалобах информация будет передана для проверки в Роспотребнадзор.

Собеседник агентства добавил, что при нынешних погодных условиях это может быть либо запах из канализации, либо, судя по направлению ветра, выбросы с какого-либо предприятия заречной части города, которые могут перемещаться по территории на несколько километров.

Ранее сообщалось, что жительница Ворсмы Павловского района Нижегородской области требует через суд закрыть три производства по соседству со своим домом из-за шума и неприятного запаха.

Напомним также, что суд обязал компанию «Эко-реал» рекультивировать свалку ТБО с опасными отходами в Кстовском районе Нижегородской области. Местные жители жаловались на постоянный едкий запах, исходящий от свалки, и периодическое задымление.