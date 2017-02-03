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16:14 (мск)

Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты

Аналитики ВЦИОМ провели исследование, согласно которому жители России стали чаще ограничивать доступ к своим страницам в соцсетях. Явление уже приняло массовый характер. Hi-Tech Mail.ru попытался разобраться, что пугает пользователей.

Источник: Reuters

По данным исследователей в первую очередь ограничивают доступ к своему аккаунту пользователи, которые хоть раз становились жертвами мошенников. Последние, в свою очередь, особенно активизировали свою деятельность, придумывая все более изощренные способы обмана, вымогательства и шантажа.

Что у мошенников в «тренде»

Поддельный аккаунт. Мошенники копируют ваш аккаунт, наполняя вновь созданную страницу фотографиями, взятыми из вашего профиля. Далее несколько вариантов. Например, они «стучатся» к вашим друзьям, пытаясь выведать личную информацию, или банально просят выручить деньгами.

Лже-продавцы. Пишут вам сообщения, в которых предлагают приобрести какой-либо товар по невероятно низкой цене. Они даже присылают свой скан паспорта для большей убедительности. Единственное, деньги они хотят всегда вперед, переводом на карту.

Сомнительные работодатели. Предлагают, различные варианты заработка в интернете. Часто это подобие финансовых пирамид. Вам приводят бесчисленное множество аргументов, а если вы по-прежнему сомневаетесь, вам предлагают пообщаться с опытными участниками, сколотившими «капитал» указанным способом. Будьте внимательны, на каком-то этапе вы обязательно должны будете перевести куда-то небольшую сумму. Такие мошенники часто предпочитают электронные кошельки. Пример — мошенничество с Apple ID:

Охотники за азартными пользователями. К этой группе можно отнести многочисленных «учителей» играм на бирже («Forex»), которые за 5 тыс рублей (например) научат вас, как быстро заработать так, чтобы всю жизнь не работать. Интересно, почему они сами этого не сделали? На этот вопрос ответ, как правило, есть: «скучно» или «хотим помочь ближнему».
Помимо специалистов по биржам на просторах социальных сетей существует множество нелегальных букмекерских контор, а также, так называемых «инсайдеров», которые якобы владеют какой-то секретной информацией, которая точно повлияет на ход спортивного события. «Секретную» информацию или просто инструкцию вида «на кого ставить» они, конечно же, продают.

Хакеры. Самая опасная группа злоумышленников. Бороться с ними можно только надежной защитой в виде сложного пароля и ограничения доступа к свою аккаунту. Деятельность хакеров также направлена на использование ваших персональных данных, которые они получают путем «взлома» вашей страницы. Далее последует вымогательство или банальный шантаж владельца профиля. Специально для Hi-Tech Mail.ru специалист «Лаборатории Касперского» рассказал о реальных угрозах и о способах защиты от мошенников в соцсетях.

Закрытие аккаунта не может на 100% гарантировать, что мошенники не воспользуются данными пользователя на основе соцсетей. Есть еще масса способов собрать необходимую информацию о человеке через Интернет, а соцсети самый удобный и обычно самый богатый источник. Однако, если пользователь будет следовать нехитрым правилам безопасности, то сможет оградить себя от угроз в соцсетях.
Юрий НаместниковРуководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского»

Простые советы, которым нужно следовать, как рассказал нам Юрий Наместников, заключаются в следующем:
— Не стоит публиковать излишнюю информацию о себе. Такое явление как oversharing сейчас приобретает все больший размах. Пользователи часто не задумываются и выкладывают свои номера телефонов, ставят геотег на домашний адрес, публикуют даже данные паспорта или фото с банковской картой.
— Не следует переходить по ссылкам от неизвестных адресатов. Предложение в стиле «Посмотри мои фото здесь…» может вести на зараженную вирусом страницу.
— Установите комплексный антивирус. С помощью функций защиты от фишинга и спама он вовремя уведомит о вредоносных ссылках или переходе на поддельный ресурс.

Чужие лайки — путь к депрессии

Соцсети смешались с нашей реальностью уже давно. Для многих они стали альтернативной жизнью со своими радостями и огорчениями.

Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что 45% опрошенных россиян признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Такая же доля респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают мало.

Это же исследование показало, что даже собственные публикации способны огорчить. 43% россиян рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (62% опрошенных признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска расстривают 49% опрошенных.

78% людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы покинуть социальные сети навсегда.

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