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16:39 (мск), источник: ИА REGNUM

МЧС предупреждает: Ростовскую область завалит снегом

Ростовскую область накроет снегом. Об этом жителей региона предупреждает региональное управление МЧС.

Непогода продержится на Дону вплоть до начала следующей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах высока вероятность снежных заносов. Плохую видимость на автомагистралях усилит туман. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Чрезвычайное ведомство предупреждает о возможных отключениях света, повреждении крыш домов. Также возможны перебои в работе транспорта, высок риск роста дорожных аварий.

По-прежнему в регионе развернуты пункты обогрева. Установлено шесть отапливаемых палаток, где можно отогреться и переждать непогоду. Одними из самых опасных считаются участки федеральных трасс в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах.

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