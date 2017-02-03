МЧС предупреждает: Ростовскую область завалит снегом

Непогода продержится на Дону вплоть до начала следующей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах высока вероятность снежных заносов. Плохую видимость на автомагистралях усилит туман. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Чрезвычайное ведомство предупреждает о возможных отключениях света, повреждении крыш домов. Также возможны перебои в работе транспорта, высок риск роста дорожных аварий.