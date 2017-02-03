МЧС предупреждает: Ростовскую область завалит снегом
Ростовскую область накроет снегом. Об этом жителей региона предупреждает региональное управление МЧС.
Ростовскую область накроет снегом. Об этом жителей региона предупреждает региональное управление МЧС.
Непогода продержится на Дону вплоть до начала следующей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах высока вероятность снежных заносов. Плохую видимость на автомагистралях усилит туман. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
Чрезвычайное ведомство предупреждает о возможных отключениях света, повреждении крыш домов. Также возможны перебои в работе транспорта, высок риск роста дорожных аварий.