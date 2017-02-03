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17:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бесплатное обучение более 4000 безработных организуют на Дону в 2017 году

Бесплатное обучение более 4000 безработных планирует организовать в 2017 году на Дону областная служба занятости населения, что на 600 человек больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

«Профессиональное обучение безработных граждан проводится по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда области. В прошлом году наиболее востребованным было обучение по следующим специальностям: электрогазосварщик, повар, водитель, электромонтер, тракторист, кладовщик, швея, продавец, сметное дело», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, в 2017 году в регионе бесплатное профессиональное переобучение смогут пройти 350 декретниц. Им предлагается повысить квалификацию по программам «1С: Предприятие», «1С: Торговля и склад», «1С: Бухгалтерия», а также пройти профобучение по специальностям «сестринское дело», «повар», «оператор ЭВМ».

Курсы переподготовки будут организованы также для 100 пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность.

Желающие пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства (регистрации).

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