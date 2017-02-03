МЧС предупреждает волгоградцев о надвигающемся в выходные снегопаде
Местных жителей просят отказаться от использования личного транспорта.
Местных жителей просят отказаться от использования личного транспорта.
МЧС предупреждает местных жителей о надвигающихся на Волгоградскую область в выходные сильном снегопаде, ветре до 18 м/с,
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
ГУ МЧС рекомендует волгоградцам воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также не планировать поездки на дальние расстояния. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.
«На случай экстренной ситуации, в готовности к применению находится тяжелая инженерная техника, подвижный пункт управления, мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники», — добавили в ведомстве.