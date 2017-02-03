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17:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС предупреждает волгоградцев о надвигающемся в выходные снегопаде

Местных жителей просят отказаться от использования личного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

МЧС предупреждает местных жителей о надвигающихся на Волгоградскую область в выходные сильном снегопаде, ветре до 18 м/с, гололедно-изморозевых явлениях, метели, тумане и налипании мокрого снега.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по данным местного ЦГМС, ожидается ухудшение погодных условий днем и до конца суток 4 февраля, а также в течение суток 5 февраля. Прогнозируются снежные заносы, ухудшение видимости, обрывы линий электропередач.

ГУ МЧС рекомендует волгоградцам воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также не планировать поездки на дальние расстояния. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.

«На случай экстренной ситуации, в готовности к применению находится тяжелая инженерная техника, подвижный пункт управления, мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники», — добавили в ведомстве.

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