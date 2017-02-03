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16:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

17 тонн сыра неизвестного происхождения не доехали до Воронежа

17 тонн опасной брынзы не доехали до Воронежа благодаря сотрудникам ГИБДД и ветеринарным инспекторам Ростовской области.

На трассе «Шахты-Цимлянск» они задержали грузовой автомобиль, в котором незаконно перевозился сыр. Водитель рассказал, что продукция принадлежит индивидуальному предпринимателю из Мартыновского района Ростовской области.

«Груз направлялся в Воронеж на завод плавленых сыров, ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Ростовской области Николай Губачев.

На владельца груза за перевозку продукции без документов, подтверждающих её безопасность и качество, ветеринарные инспекторы оформили протокол об административном правонарушении. Задержанный груз помещен на ответственное хранение. Владельцу выдано требование о проведении лабораторных исследований продукции. По их результатам будет принято решение об утилизации или промышленной переработке партии.

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