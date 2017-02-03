Минкультуры РТ выразило соболезнования семьям погибших актрис мензелинского театра

Напомним, ведущие артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева трагически погибли утром 3 февраля в аварии на трассе М7.

Эльмира Хаматхалиловна Гареева родилась 1 июля 1975 года в деревне Бикбулово Мензелинского района Татарстана. В театре имени Сабира Амутбаева работала с 1995 года: исполняла ведущие роли, писала сценарии, ставила детские спектакли. В 2015 году удостоена звания «Заслуженная артистка Республики Татарстан».

Эльмира Илфаковна Ахметханова родилась 25 сентября 1972 года в деревне Чишмабашево Актанышского района Республики Татарстан. В театре имени Сабира Амутбаева работала с 1992 года.