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16:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Электронные больничные войдут в обращение в Воронежской области

Регион присоединится к федеральному проекту до 2019 года.

Воронежская область присоединится к федеральному проекту «Электронный листок нетрудоспособности», сообщила пресс-служба Воронежского отделения Фонда социального страхования в пятницу, 3 февраля. Планируется, что электронные больничные войдут в обращение в ближайшие два года.

Как пояснили в реготделении Фонда соцстрахования, пациенту так же необходимо будет приходить на прием к врачу, но больничный на руки выдаваться не будет: врач вобьет данные в компьютер.

— Врач тратит гораздо меньше времени на заполнение листка нетрудоспособности, исключаются ошибки в заполнении больничного и необходимость работнику несколько раз ходить в поликлинику для его переоформления, исключается потеря работником документа. Упрощается учет бланков строгой отчетности в медицинских организациях. Кроме того, работодателям не придется вести громоздкий архив этих документов, исключены ошибки в расчете выплат со стороны работодателей и практически исключена возможность подделки листков нетрудоспособности, — добавили в фонде.

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