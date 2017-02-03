Электронные больничные войдут в обращение в Воронежской области

Воронежская область присоединится к федеральному проекту «Электронный листок нетрудоспособности», сообщила пресс-служба Воронежского отделения Фонда социального страхования в пятницу, 3 февраля. Планируется, что электронные больничные войдут в обращение в ближайшие два года.

Как пояснили в реготделении Фонда соцстрахования, пациенту так же необходимо будет приходить на прием к врачу, но больничный на руки выдаваться не будет: врач вобьет данные в компьютер.

— Врач тратит гораздо меньше времени на заполнение листка нетрудоспособности, исключаются ошибки в заполнении больничного и необходимость работнику несколько раз ходить в поликлинику для его переоформления, исключается потеря работником документа. Упрощается учет бланков строгой отчетности в медицинских организациях. Кроме того, работодателям не придется вести громоздкий архив этих документов, исключены ошибки в расчете выплат со стороны работодателей и практически исключена возможность подделки листков нетрудоспособности, — добавили в фонде.