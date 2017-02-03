В Волгограде открылась выставка «Крепости Сталинградской победы»
Целый город в миниатюре. В Волгограде открылась персональная выставка макетов зданий и построек города, часть из которых уже исчезли с лица города.
Целый город в миниатюре. В Волгограде открылась персональная выставка макетов зданий и построек города, часть из которых уже исчезли с лица города.
Красивейшие постройки, воссозданные в мельчайших деталях, помогут прикоснуться к истории и рассмотреть в подробностях
Выставка персональная, ее автором стал профессор, член Союза архитекторов России Петр Олейников. Помогали в изготовлении экспонатов
Петр Олейников, кандидат технических наук, профессор, директор информационного