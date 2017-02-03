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17:58 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде открылась выставка «Крепости Сталинградской победы»

Целый город в миниатюре. В Волгограде открылась персональная выставка макетов зданий и построек города, часть из которых уже исчезли с лица города.

Красивейшие постройки, воссозданные в мельчайших деталях, помогут прикоснуться к истории и рассмотреть в подробностях Александро-Невский кафедральный собор, старейшую в городе Никитскую церковь, Свято-Духов монастырь, Успенский собор и Крестовоздвиженский храм.

Выставка персональная, ее автором стал профессор, член Союза архитекторов России Петр Олейников. Помогали в изготовлении экспонатов студенты-архитекторы. К слову, помимо православных храмов на выставке представлен еще ряд исторических зданий города: гостиница «Интурист», здание вокзала «Сталинград-1», кинотеатра «Парнас» (ныне Театр юного зрителя), цирка и др.

Петр Олейников, кандидат технических наук, профессор, директор информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ВолгГТУ: «Прежде всего, здесь выставка “Крепости Сталинградской победы”, которая посвящена истории зданий наших. Мы позиционируем эти зданиях как крепости, здания — защитники города. И мы показываем, как сложилась судьба этих зданий».

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