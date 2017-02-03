В Волгограде открылась выставка «Крепости Сталинградской победы»

Красивейшие постройки, воссозданные в мельчайших деталях, помогут прикоснуться к истории и рассмотреть в подробностях Александро-Невский кафедральный собор, старейшую в городе Никитскую церковь, Свято-Духов монастырь, Успенский собор и Крестовоздвиженский храм.

Выставка персональная, ее автором стал профессор, член Союза архитекторов России Петр Олейников. Помогали в изготовлении экспонатов студенты-архитекторы. К слову, помимо православных храмов на выставке представлен еще ряд исторических зданий города: гостиница «Интурист», здание вокзала «Сталинград-1», кинотеатра «Парнас» (ныне Театр юного зрителя), цирка и др.