В Воронеже центр медпрофилактики открыл «горячую линию» для желающих бросить курить

Специалисты рассказывают воронежцам, как избавиться от никотиновой зависимости, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в пятницу, 3 февраля.

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 13:30). Связаться со специалистами можно по бесплатным телефонам 212 59 85 и 8 800 200 02 00 (добавочный 1).

Врачи предоставляют горожанам адреса и телефоны кабинетов отказа от курения, где можно пройти обследование и получить индивидуальный курс лечения. Также специалисты рассказывают о негативных последствиях от употребления табака и как улучшится здоровье после отказа от курения.