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18:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже центр медпрофилактики открыл «горячую линию» для желающих бросить курить

Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики запустил «горячую линию» для желающих бросить курить в среду, 1 февраля.

Специалисты рассказывают воронежцам, как избавиться от никотиновой зависимости, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в пятницу, 3 февраля.

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 13:30). Связаться со специалистами можно по бесплатным телефонам 212 59 85 и 8 800 200 02 00 (добавочный 1).

Врачи предоставляют горожанам адреса и телефоны кабинетов отказа от курения, где можно пройти обследование и получить индивидуальный курс лечения. Также специалисты рассказывают о негативных последствиях от употребления табака и как улучшится здоровье после отказа от курения.

По данным департамент здравоохранения, из-за курения в России ежегодно умирают около 400 тыс. человек, миллионы — имеют серьезные проблемы со здоровьем. Согласно данным научных исследований, только 5−7% курильщиков самостоятельно удается навсегда отказаться от сигарет. Остальные нуждаются в поддержке или медицинской помощи при отказе от никотиновой зависимости.

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