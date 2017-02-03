На Аравийском полуострове выпал снег

Как сообщило метеобюро ОАЭ, в горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег. Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.

По информации кувейтской газеты «Аль-Анбаа», в эмирате, где наблюдаются самые высокие температуры летом, порывы северо-западного ветра достигают 40−50 километров в час, в результате чего температура воздуха в утренние часы местами опускалась ниже нуля.