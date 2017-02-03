На Аравийском полуострове выпал снег
ДУБАЙ, 3 фев — РИА Новости. Невиданный холодный фронт накрыл в пятницу страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на земле.
ДУБАЙ, 3 фев — РИА Новости. Невиданный холодный фронт накрыл в пятницу страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на земле.
Как сообщило метеобюро ОАЭ, в горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата
По информации кувейтской газеты «Аль-Анбаа», в эмирате, где наблюдаются самые высокие температуры летом, порывы
Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают больше 60 километров в час.
Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней, хотя температура начнет постепенно подниматься уже в субботу.
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