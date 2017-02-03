Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
В лесопарке нашли тело пропавшей девушки
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
17:50 (мск), источник: РИА Новости

На Аравийском полуострове выпал снег

ДУБАЙ, 3 фев — РИА Новости. Невиданный холодный фронт накрыл в пятницу страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на земле.

Как сообщило метеобюро ОАЭ, в горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег. Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.

По информации кувейтской газеты «Аль-Анбаа», в эмирате, где наблюдаются самые высокие температуры летом, порывы северо-западного ветра достигают 40−50 километров в час, в результате чего температура воздуха в утренние часы местами опускалась ниже нуля.

Читайте также
Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП

Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают больше 60 километров в час.

Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе.

Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней, хотя температура начнет постепенно подниматься уже в субботу.

Комментарии
8
Юрий Зуев
В этом, естественно, Путин виноват. ))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Хан Югры
АБ и Мехтиев теперь мёрзнут, обвиняя в этом Путина :)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дениза Артемьева
⇖⇖ Одинокие красавицы вашего города в поиске развлечений...
✔ На аватаре - Адрес сайта )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
Российские бомбардировщики поразили склады ИГ в Дейр-эз-Зоре
США ввели новые санкции против Ирана
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь