Дом учителя открыли сегодня в Иркутске

В Иркутске открыли «Дом учителя». Какие мероприятия уже запланировали педагоги?

— Вот уютная комната, где можно встретиться, пообщаться с коллегами.

А танцевать здесь, действительно, будут. И петь — тоже. Это — гостиная талантов в Доме учителя. Такой образовательный центр открылся сегодня в Иркутске. А ещё тут есть лекционный зал, кабинеты для проведения различных мастер-классов и выставок. Вот и герои торжества- ЛУЧШИЕ педагоги города. О значимости профессии — в неформальной беседе с мэром.

— Это люди, которые совершают ежедневно подвиг. И этот подвиг не всегда публичен, не всегда заметен. Но — исключительно важен. Потому что вы формируете человека. Ответственность учителя колоссальна, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

На этой же встрече Дмитрий Бердников предложил создать местный рейтинг лучших учителей. В него, вероятно, попадёт и Надежда Хамаганова. Логопед иркутского детсада № 138. Жюри уже признало её самым талантливым воспитателем. В чём же секрет такого педагогического успеха?

— Прежде всего он должен любить свою работу, детей, любить родителей, уважать их. Вот тогда уже будет и отдача, и удовлетворение от работы, — говорит лучший воспитатель Иркутска 2017 года Надежда Хамаганова.

На ремонт помещения Дома учителя и на его оснащение современным оборудованием из городского бюджета затратили около 4,5 млн рублей. В итоге — целый этаж, всё сделано со вкусом, чтобы было не только удобно, но и уютно. И даже зеркало в прихожей оформлено необычно.