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17:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде полицейские при пожаре спасли женщину с детьми

Мужчина не выпускал из горящей квартиры свою жену и троих детей.

Трое полицейских Алексей Городецкий, Олег Столяров и Николай Гонтарь спасли женщину и троих детей при пожаре в жилом доме на улице Акимова в Нижнем Новгороде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский патруль прибыл на место происшествия по вызову ночью. Полицейские в окне восьмого этажа увидели женщину, которая звала на помощь. Сначала они попытались открыть дверь квартиры дубликатами ключей, которые дала соседка, но она была заперта изнутри. Тогда полицейские вышибли дверь и увидели, что глава семьи не выпускает из горящей квартиры свою жену и троих детей.

Полицейские освободили женщину и ребят, их доставили в больницу. 39-летнего хозяина квартиры задержали, предположительно, именно он стал виновником возгорания. Сами сотрудники полиции получили отравление угарным газом. В настоящее время они представлены к поощрению.

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