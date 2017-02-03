В Нижнем Новгороде полицейские при пожаре спасли женщину с детьми

Трое полицейских Алексей Городецкий, Олег Столяров и Николай Гонтарь спасли женщину и троих детей при пожаре в жилом доме на улице Акимова в Нижнем Новгороде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский патруль прибыл на место происшествия по вызову ночью. Полицейские в окне восьмого этажа увидели женщину, которая звала на помощь. Сначала они попытались открыть дверь квартиры дубликатами ключей, которые дала соседка, но она была заперта изнутри. Тогда полицейские вышибли дверь и увидели, что глава семьи не выпускает из горящей квартиры свою жену и троих детей.

Полицейские освободили женщину и ребят, их доставили в больницу. 39-летнего хозяина квартиры задержали, предположительно, именно он стал виновником возгорания. Сами сотрудники полиции получили отравление угарным газом. В настоящее время они представлены к поощрению.