Власти заявили, что не собирались закрывать библиотеки в Волгограде

Как сообщили корреспонденту организаторы акции, представители «Родительского всероссийского сопротивления», им поступил официальный ответ от чиновников, в котором те пояснили, что: «В связи с высокой социальной значимостью деятельности муниципальных библиотечных систем вопрос их ликвидации, закрытия или передачи (присоединения) к учреждениям, не относящимся к сфере “Культура”, никогда не рассматривался в администрации Волгограда».

«Видимо, с закрытием библиотек — это нам, наверное, “показалось”. И, слава Богу, если это так! Мы хотим подчеркнуть, что мы не раздуваем протест ради протеста. Нам важно было выйти на конструктивный диалог с администрацией города. Будем надеяться, что он будет продолжен и нам больше ничего не будет “казаться”. Но мы призываем всех приберечь победные фанфары. То, что нам написали из комитета, — это слова на бумаге. Мы обязаны будем совершить поездки по закрываемым библиотекам и сверить эти слова с реальностью», — заявили активисты.

Кроме того, в своем ответе организаторам акции чиновники сообщили, что: «В целях повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек и качества предоставляемых ими услуг комитетом по культуре администрации Волгограда в настоящее время проводится анализ деятельности муниципальной библиотечной сети, в том числе в части инвентаризации книжного фонда в отдельных библиотеках филиалах, в связи с чем были возможны временные ограничения, связанные с книговыдачей».