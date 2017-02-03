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17:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Участок Волочаевского переулка в Воронеже перекроют 6 февраля

Городские власти перекроют участок Волочаевского переулка с 10:00 до 13:00 понедельника, 6 февраля.

Транспорт не сможет проехать по переулку от улицы Димитрова до дома № 23, сообщила пресс-служба мэрии. Как уточнили в горадминистрации, ограничения связаны с заменой опор воздушных линий и опиловкой ветвей сотрудниками «Воронежской горэлектросети».

Кроме того, городские власти запретят движение по улице Большая Стрелецкая с 23:00 пятницы, 3 февраля. Ограничение связано с уборкой проезжей части от снега. Движение возобновится в 6:00 субботы, 4 февраля. Проезд транспорта будет закрыт на семь часов от Петровской набережной до улицы Станкевича.

Администрация города извинилась перед воронежцами за временные неудобства и попросила автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

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