Участок Волочаевского переулка в Воронеже перекроют 6 февраля
Городские власти перекроют участок Волочаевского переулка с 10:00 до 13:00 понедельника, 6 февраля.
Городские власти перекроют участок Волочаевского переулка с 10:00 до 13:00 понедельника, 6 февраля.
Транспорт не сможет проехать по переулку от улицы Димитрова до дома № 23, сообщила
Кроме того, городские власти запретят движение по улице Большая Стрелецкая с 23:00 пятницы, 3 февраля. Ограничение связано с уборкой проезжей части от снега. Движение возобновится в 6:00 субботы, 4 февраля. Проезд транспорта будет закрыт на семь часов от Петровской набережной до улицы Станкевича.
Администрация города извинилась перед воронежцами за временные неудобства и попросила автомобилистов заранее выбирать пути объезда.