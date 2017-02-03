Участок Волочаевского переулка в Воронеже перекроют 6 февраля

Транспорт не сможет проехать по переулку от улицы Димитрова до дома № 23, сообщила пресс-служба мэрии. Как уточнили в горадминистрации, ограничения связаны с заменой опор воздушных линий и опиловкой ветвей сотрудниками «Воронежской горэлектросети».

Кроме того, городские власти запретят движение по улице Большая Стрелецкая с 23:00 пятницы, 3 февраля. Ограничение связано с уборкой проезжей части от снега. Движение возобновится в 6:00 субботы, 4 февраля. Проезд транспорта будет закрыт на семь часов от Петровской набережной до улицы Станкевича.

Администрация города извинилась перед воронежцами за временные неудобства и попросила автомобилистов заранее выбирать пути объезда.