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19:03 (мск), источник: РИА Новости

Австралийский пляж подвергся нашествию ядовитых медуз

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жители австралийского штата Квинсленд обнаружили на пляже в районе Десепшен Бэй тысячи выброшенных на песок голубых медуз, сообщает Би-би-си.

Местная жительница Шарлотта Лоусон рассказала Би-би-си, что удивилась издали необычному цвету воды. Однако, подойдя ближе, она обнаружила, что весь пляж усыпан медузами.

«Пляж был как будто покрыт ковром из голубых пузырей»

Впрочем, несмотря на удивительное зрелище, местные жители не слишком довольны происходящим из-за запаха разлагающихся медуз, отмечает Би-би-си.

По словам биолога Лайзы-Энн Гершвин, она была поражена, увидев подобное количество выброшенных на берег морских обитателей. Она считает, что к необычно бурному размножению медуз привело сочетание нескольких факторов: потепление воды, избыток пищи и отсутствие естественных врагов. Затем ветрами и приливом огромную массу медуз вынесло на берег.

Медузы относятся к умеренно ядовитому виду Catostylus mosaicus, распространенному у побережья Австралии. Биологи подчеркивают, что подобные скопления медуз замечаются очень редко.

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