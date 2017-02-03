Австралийский пляж подвергся нашествию ядовитых медуз
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жители австралийского штата Квинсленд обнаружили на пляже в районе Десепшен Бэй тысячи выброшенных на песок голубых медуз, сообщает
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жители австралийского штата Квинсленд обнаружили на пляже в районе Десепшен Бэй тысячи выброшенных на песок голубых медуз, сообщает
Местная жительница Шарлотта Лоусон рассказала
«Пляж был как будто покрыт ковром из голубых пузырей»
Впрочем, несмотря на удивительное зрелище, местные жители не слишком довольны происходящим
По словам биолога
Медузы относятся к умеренно ядовитому виду Catostylus mosaicus, распространенному у побережья Австралии. Биологи подчеркивают, что подобные скопления медуз замечаются очень редко.