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18:21 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

На мосту Нижегородской ГЭС введут реверсивное движение в связи со вторым этапом реконструкции

С 6 февраля 2017 года начнутся работы по реконструкции второго участка автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС (филиал «РусГидро»). Об этом сообщает пресс-служба ГЭС.

Движение транспорта будет осуществляться по реверсивной схеме, утвержденной проектом и согласованной управлением ГИБДД.

За год планируется реконструировать 215-метровый участок моста над водоводами здания ГЭС. В феврале-июле 2017 года планируется выполнить реконструкцию полосы со стороны Горьковского водохранилища с демонтажем старых конструкций, бетонированием опорных частей, сборкой новых пролетных строений и последующим асфальтированием. С июля по декабрь 2017 года аналогичный объем работ выполнят на второй полосе перехода. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Кратковременные полные остановки движения будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом.

Напомним, реконструкция моста, примыкающего к Нижегородской ГЭС, началась 7 июля 2016 года. За полгода полностью обновили первый 50-метровый участок моста, наиболее сложный по технологии производства работ.

Необходимость реконструкции вызвана техническим состоянием автодорожного перехода.

Проект строительства Нижегородской ГЭС изначально предполагал лишь служебный проезд по автодорожному переходу. Сегодня это постоянно действующая переправа через Волгу с суммарным грузопотоком до 10 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях, возрастающим в выходные дни дачного сезона.

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