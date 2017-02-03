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18:21 (мск), источник: Обозреватель

Страшный гололед: улицы Киева превратились в каток

Киевлянин Евгений Кузьменко рассказал, что «за полчаса упали пять человек».

На улицах Киева в пятницу, 3 февраля, после ледяного дождя тротуары превратились в каток.

В соцсетях жители столицы массово пишут о том, из дому сегодня лучше не выходить.

«Сейчас в Киеве — погодное бедствие. Позвоните друзьям и родным, скажите им: не выходите на улицу! Гололед. Страшный гололед! Сидим дома», — сообщил на своей странице в Facebook столичный журналист Евгений Кузьменко.

Он рассказал, что видел, как за полчаса упали пять человек.

«Один — очень тяжело, я дождался скорой для него», — написал Кузьменко.

«Подтверждаю, очень скользко и опасно в районе м. «Олимпийская», — сообщил в комментариях киевлянин Павел Булгак.

По словам Сергея Ченцова, действительно лучше остаться дома, если есть возможность. «В подобной ситуации три ребра сломал», — пишет житель Киева.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве 3 февраля из-за гололеда резко выросло количество ДТП.

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