Не покупайте билеты с рук у перекупщиков — Дирекция Универсиады-2017

«Ответственно заявляю, что билетов за 30 000 тенге на Церемонию закрытия не может быть. Их стоимость 8000 — 12000 тенге. Не покупайте билеты с рук у перекупщиков. Чтобы максимально сократить случаи мошенничества мы ввели ограничение. В одни руки люди смогут получить не более пяти билетов», — рассказал Вадим Дергачев на пресс-конференции в головном пресс-центре Игр в Алматы.

«Утром было 500 билетов, на данный момент осталось — 220. Мы будем поэтапно добавлять билеты в продажу. Дети до 5 лет допускаются бесплатно без предоставления места. Хотелось бы попросить горожан, чтобы из соображений безопасности не брали с собой совсем маленьких детей до 3 лет», — отметил Руководитель департамента билетирования.

По информации дирекция Универсиады, общие продажи за сутки составили 35 000 штук билетов. Всего за период проведения уже продано 202 000 билетов. Достаточно свободных мест осталось на «Медеу» и немного во Дворец спорта имени Балуана Шолака. С 3 февраля введена билетная система Ticket day, которая позволит болельщикам получить шанс занимать места не пришедших по каким-либо причинам зрителей.

«Работа этой системы заключается в том, что наши менеджеры визуально осматривают зал, и если они видят большое количество пустых мест, то мы через систему продаем билеты, они будут стоить 500 тенге. Но в целях безопасности мы не можем их продавать много, поэтому просим зрителей отнестись с пониманием», — пояснил Дергачев.

Как сообщалось ранее, на днях в продажу поступили дополнительные билеты на соревнования. 28000 аккредитованных мест пожертвовал в пользу болельщиков FISU.