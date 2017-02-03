Никитский ботсад передадут в федеральную собственность

Соответствующее распоряжение Совета министров РК опубликовано на сайте крымского правительства.

Согласно документу, который датируется 1 февраля, для проведения этого процесса поручено создать ликвидационную комиссию. Ее возглавит директор НБС Юрий Плугатарь.

Ликвидация должна быть завершена до 1 августа. Отчитаться о выполнении распоряжения министерство сельского хозяйства Крыма должно до 1 сентября. Контроль за исполнением документа будет осуществлять вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

В министерстве сельского хозяйства РК пояснили, что во исполнение распоряжения правительства РФ от 07.09.2015 N1743-р все имущество и земли Никитского ботанического сада переданы в федеральную собственность. На их основе создано федеральное учреждение Никитский ботанический сад, а одноименное республиканское учреждение после передачи имущества и земель подлежит ликвидации.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. Сегодня на его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея, бамбуковая роща, интересные беседки и многое другое. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.