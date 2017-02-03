Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
В лесопарке нашли тело пропавшей девушки
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
18:09 (мск), источник: РИА Крым

Никитский ботсад передадут в федеральную собственность

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму ликвидируют ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр».

Соответствующее распоряжение Совета министров РК опубликовано на сайте крымского правительства.

Согласно документу, который датируется 1 февраля, для проведения этого процесса поручено создать ликвидационную комиссию. Ее возглавит директор НБС Юрий Плугатарь.

Ликвидация должна быть завершена до 1 августа. Отчитаться о выполнении распоряжения министерство сельского хозяйства Крыма должно до 1 сентября. Контроль за исполнением документа будет осуществлять вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

В министерстве сельского хозяйства РК пояснили, что во исполнение распоряжения правительства РФ от 07.09.2015 N1743-р все имущество и земли Никитского ботанического сада переданы в федеральную собственность. На их основе создано федеральное учреждение Никитский ботанический сад, а одноименное республиканское учреждение после передачи имущества и земель подлежит ликвидации.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. Сегодня на его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея, бамбуковая роща, интересные беседки и многое другое. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
Российские бомбардировщики поразили склады ИГ в Дейр-эз-Зоре
США ввели новые санкции против Ирана
Аравийский полуостров накрыло снегом
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь