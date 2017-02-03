Никитский ботсад передадут в федеральную собственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму ликвидируют ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр».
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму ликвидируют ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр».
Соответствующее распоряжение Совета министров РК опубликовано на сайте крымского правительства.
Согласно документу, который датируется 1 февраля, для проведения этого процесса поручено создать ликвидационную комиссию. Ее возглавит директор НБС Юрий Плугатарь.
Ликвидация должна быть завершена до 1 августа. Отчитаться о выполнении распоряжения министерство сельского хозяйства Крыма должно до 1 сентября. Контроль за исполнением документа будет осуществлять
В министерстве сельского хозяйства РК пояснили, что во исполнение распоряжения правительства РФ от
Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. Сегодня на его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея, бамбуковая роща, интересные беседки и многое другое. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.