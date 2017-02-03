Эксперты: Мусорная свалка в Бубуечь — это экологическая бомба

— Это в самом деле экологическая бомба, потому что там находятся миллионы кубометров мусора. Кроме того, помимо этой горы мусора, там собирается жидкость с характерным невыносимым запахом, и вокруг этой свалки образовалось огромное озеро, — говорит примар коммуны Бубуечь Ион Шарануц.

Проблемой свалки обеспокоился народный омбудсмен Михаил Которобай, по словам которого складирование отходов в коммуне нарушает право личности на уважение личной и семейной жизни и жилища, которое подразумевает и право на проживание в здоровой окружающей среде.

В свою очередь представитель муниципального Центра общественного здоровья Луминица Сувейка отмечает, что ситуация на свалке представляет собой большую эпидемиологическую опасность, а муниципальный ЦОЗ не давал право на организацию свалки на территории столицы. Более того, качество воды в колодцах и шахтах коммуны не соответствует нормам. В воде содержатся большое количество нитратов и сухого осадка.

Напомним, ранее бытовые отходы из муниципия Кишинэу вывозили на свалку в Цынцерень, однако из-за возмущения граждан, свалку временно закрыли. Теперь по словам представителей примэрии муниципия Кишинев ведутся переговоры о возобновлении работы свалки, однако власти Цынцерен пока не дали на это согласие.

По оценкам муниципальных властей для закрытия шахты Пурчел в коммуне Бубуечь и возобновления работы свалки в Цынцеренах необходимо около 20 миллионов евро.