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18:15 (мск), источник: УНИАН

Умер городской голова Луцка

Мэра города забрала скорая еще 1 февраля.

Источник: УНИАН

В Луцке на 58 году жизни скончался мэр города Николай Романюк, передает пресс-служба Луцкого городского совета.

Сообщается, что сердце городского головы прекратило биться сегодня в отделении реанимации.

Напомним, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая. Позже городской голова впал в кому.

Он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы. Родные и близкие Николая Романюка не комментировали ситуацию. В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находился в отпуске.

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