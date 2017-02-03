В Нижегородской области в 2017 году появится 3 ФОКа

«Три ФОКа появятся в 2017 году в Нижегородской области: в Тоншаеве, Выксе и Воскресенском районе», — заявил в ходе инспекции строящегося ФОКа в Приокском районе Нижнего Новгорода министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

«В каждом районе области и города должно быть по одному ФОКу, а в некоторых и по два. Планируем, что эту программу выполним полностью», — подчеркнул Панов.

Он отметил, что ФОК в Приокском районе города практически готов, и он «надеется, что в ближайшее время комплекс будет введен в эксплуатацию. Все зависит от администрации города и от подрядчиков».

В 2016 году в рамках программы по строительству ФОКов, инициированной губернатором, в регионе открылось два спорткомплекса (ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде). Таким образом, на сегодняшний день в Нижегородской области работает 33 ФОКа. По данным областного минспорта, благодаря работе ФОКов в настоящее время спортивный образ жизни в регионе ведут более 30% нижегородцев.