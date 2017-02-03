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18:39 (мск), источник: РБК - Украина

В Мининфраструктуры рассказали о плане эвакуации Авдеевки

При получении соответствующего приказа Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» готовы обеспечить поезда для эвакуации жильцов из города Авдеевка Донецкой области. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сегодня, 3 февраля, состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в г. Авдеевка.

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Сообщается, что на Министерство инфраструктуры Украины и ПАО «Укрзализныця» возложена ответственность за эвакуацию людей из Авдеевки.

«При получении соответствующего приказа по эвакуации жителей, около 3−4 часов обеспечивается подача первого состава электропоезда, вместимостью 1 200 человек до ст. Красноармейск, следующий состав электропоезда будет подан через 1,5 часа (общее количество таких составов — 3)», — сообщают в Министерстве.

Отмечают, что на сегодняшний день, на участке Авдеевка — Чаплино по графику функционирует 1 поезд. Он отправляется со станции Авдеевка в 15:40.

Напомним, Александр Турчинов заявил, что в результате обстрелов Авдеевки повреждено 76 жилых домов.

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