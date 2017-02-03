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19:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Организаторы блокады в Донбассе не будут пропускать ж/д вагоны

В штабе блокады официально сообщили, что с участниками блокады договоренностей о пропуске вагонов не достигнуто. Блокада вблизи города Бахмут в Донбассе продолжается.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе опровергли информацию о том, что могут пропустить на неподконтрольную Киеву территорию несколько железнодорожных вагонов.

Активисты заявили в четверг, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Полиция Донецкой области сообщила, что поднята по тревоге из-за вооруженных активистов, перекрывших движение на железной дороге.

«Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского, о якобы достигнутой договоренности с “участниками торговой блокады” о “пропуск вагонов через пункты блокады” не соответствует действительности», — говорится в заявлении штаба блокады торговли в Facebook.

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Согласно сообщению, именно прекращение торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР является основным требованием активистов блокады.

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

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