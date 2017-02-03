Организаторы блокады в Донбассе не будут пропускать ж/д вагоны

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе опровергли информацию о том, что могут пропустить на неподконтрольную Киеву территорию несколько железнодорожных вагонов.

Активисты заявили в четверг, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Полиция Донецкой области сообщила, что поднята по тревоге из-за вооруженных активистов, перекрывших движение на железной дороге.

«Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского, о якобы достигнутой договоренности с “участниками торговой блокады” о “пропуск вагонов через пункты блокады” не соответствует действительности», — говорится в заявлении штаба блокады торговли в Facebook.