Организаторы блокады в Донбассе не будут пропускать ж/д вагоны
В штабе блокады официально сообщили, что с участниками блокады договоренностей о пропуске вагонов не достигнуто. Блокада вблизи города Бахмут в Донбассе продолжается.
В штабе блокады официально сообщили, что с участниками блокады договоренностей о пропуске вагонов не достигнуто. Блокада вблизи города Бахмут в Донбассе продолжается.
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе опровергли информацию о том, что могут пропустить на неподконтрольную Киеву территорию несколько железнодорожных вагонов.
Активисты заявили в четверг, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Полиция Донецкой области сообщила, что поднята по тревоге
«Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского, о якобы достигнутой договоренности с “участниками торговой блокады” о “пропуск вагонов через пункты блокады” не соответствует действительности», — говорится в заявлении штаба блокады торговли в Facebook.
Согласно сообщению, именно прекращение торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР является основным требованием активистов блокады.
Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии