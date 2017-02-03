Луцк объявил двухдневный траур в связи со смертью мэра
Будет ограничено проведение
Будет ограничено проведение
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Луцке в субботу и воскресенье (4 и 5 февраля) объявлен днями траура в связи с преждевременной смертью городского головы Николая Романюка, сообщили в отделе информационной работы Луцкого горсовета.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал первый заместитель городского головы Тарас Яковлев.
«В знак скорби по умершему будут приспущены государственные флаги Украины с черной лентой на административных зданиях городского совета, коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города», — отмечается в сообщении.
Будет также ограничено проведение
Прощание с Романюком состоится 5 февраля с 10.00 до 12.00 в помещении Волынского академического областного украинского
Напомним, в пятницу в Луцкой городской клинической больнице на 58-м году жизни умер Луцкий мэр Николай Романюк.