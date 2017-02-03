Известного российского актера не пустили в Украину

«Не пускают в Украину, ну и … Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — написал россиянин.

В LiveJournal он заявил, что в Украине идет «борьба со своим народом».