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20:25 (мск), источник: РБК - Украина

Известного российского актера не пустили в Украину

Российский актер Станислав Садальский сообщил Instagram, что Служба безопасности Украины не пустили его на территорию страны.

«Не пускают в Украину, ну и … Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — написал россиянин.

В LiveJournal он заявил, что в Украине идет «борьба со своим народом».

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — заявил Садальский.

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