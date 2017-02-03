Известного российского актера не пустили в Украину
Российский актер Станислав Садальский сообщил Instagram, что Служба безопасности Украины не пустили его на территорию страны.
Российский актер Станислав Садальский сообщил Instagram, что Служба безопасности Украины не пустили его на территорию страны.
«Не пускают в Украину, ну и … Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — написал россиянин.
В LiveJournal он заявил, что в Украине идет «борьба со своим народом».
«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — заявил Садальский.