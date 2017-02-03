Из-за метели закрыли дороги в четырех областях Казахстана

Жамбылская область С 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534−593 км) для всех видов автотранспорта.

Южно-Казахстанская область С 17:10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593−632 км) для всех видов автотранспорта.

Актюбинская область С 19:10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92−257 км, г. Эмба-г. Шалкар) для всех видов автотранспорта.

Алматинская область С 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д областного значения «Талдыкорган-Капал» (0−76 км) для всех видов автотранспорта.