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21:03 (мск), источник: Ictv.ua

Погода в Украине: со вторника похолодание до -16

Во вторник, 7 февраля, в Украину вернутся морозы. В большинстве регионов страны до -16.

На севере страны ночью температура 14−16 градусов мороза, днем -11 — -13, сообщает Укргидрометцентр.

На востоке температура опустится до минус 13−16 ночью и до минус 10−14 днем.

В западных областях ночью ожидается -3 — -13 и 0−10 градусов мороза днем.

В центре страны: ночью -12 — -16 ночью, днем 9−13 ниже нулЯ.

На юге ожидается — 2 — -9 градусов мороза ночью и +11 — -10 градусов днем.

В большинстве областей снег.

В Киеве ожидается от 14 до 16 градусов мороза ночью и минус 11−13 днем.

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