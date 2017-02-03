В Петербурге закрыта самая загруженная станция метро
В Петербурге закрыта станция метро «Проспект Ветеранов». Она неоднократно признавалась самой загруженной в стране.
В Петербурге закрыта станция метро «Проспект Ветеранов». Она неоднократно признавалась самой загруженной в стране.
Как отмечают в
Станция метро «Проспект Ветеранов» находится на границе Кировского и Красносельского районов. В последнем подземки нет вообще, в связи с чем в утренний и вечерний часы пик на «Проспекте Ветеранов» всегда очень многолюдно.
С начала февраля это уже второй сбой в работе петербургского метрополитена. Так, 1 февраля