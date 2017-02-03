В Петербурге закрыта самая загруженная станция метро

Как отмечают в пресс-службе петербургского метрополитена, закрытие «Проспекта Ветеранов» носит технический характер. На данный момент поезда доезжают только до станции «Ленинский проспект».

Станция метро «Проспект Ветеранов» находится на границе Кировского и Красносельского районов. В последнем подземки нет вообще, в связи с чем в утренний и вечерний часы пик на «Проспекте Ветеранов» всегда очень многолюдно.