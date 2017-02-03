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21:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге закрыта самая загруженная станция метро

В Петербурге закрыта станция метро «Проспект Ветеранов». Она неоднократно признавалась самой загруженной в стране.

Как отмечают в пресс-службе петербургского метрополитена, закрытие «Проспекта Ветеранов» носит технический характер. На данный момент поезда доезжают только до станции «Ленинский проспект».

Станция метро «Проспект Ветеранов» находится на границе Кировского и Красносельского районов. В последнем подземки нет вообще, в связи с чем в утренний и вечерний часы пик на «Проспекте Ветеранов» всегда очень многолюдно.

С начала февраля это уже второй сбой в работе петербургского метрополитена. Так, 1 февраля из-за неисправности эскалатора был ограничен вход на станцию «Петроградская».

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