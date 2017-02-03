Из Большого театра уволилась прима-балерина Мария Александрова

«Это личное решение балерины. И руководство театра, и руководство балета неоднократно встречались с ней, предлагая продолжить работу в ГАБТе. Тем не менее Мария Александрова не пересмотрела свое решение», — рассказали в театре.

Александрова подала заявление об увольнении по собственному желанию 19 января. «Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка», — заявила балерина.

Мария Александрова — народная артистка России и лауреат премии «Золотая маска». В Большом она танцевала в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Жизель».