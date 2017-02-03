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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли пяти станций московского метро будут закрыты в выходные

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — В предстоящие выходные для проведения работ по благоустройству будут закрыты вестибюли пяти станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

«Для входа и выхода на эти станции пассажиры могут воспользоваться противоположными вестибюлями», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с 22:00 пятницы закрыты южный вестибюль станции «Тульская», северный вестибюль станции «Ясенево», западный вестибюль станции «Кузьминки», и северный — «Нахимовского проспекта».

Кроме того, с 02:00 субботы будет закрыт северный вестибюль «Сходненской».

Работа этих станций возобновится в обычном режиме с началом работы метрополитена в понедельник, 6 февраля.

Помимо этого, в выходные будет частично ограничен вход и выход на станции «Третьяковская».

В пресс-службе напомнили, что до 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская», а до 15 мая вестибюль «Петровско-Разумовской» Серпуховско-Тимирязевской линии (вход и выход через вестибюль «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии).

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