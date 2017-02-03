Вестибюли пяти станций московского метро будут закрыты в выходные

«Для входа и выхода на эти станции пассажиры могут воспользоваться противоположными вестибюлями», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с 22:00 пятницы закрыты южный вестибюль станции «Тульская», северный вестибюль станции «Ясенево», западный вестибюль станции «Кузьминки», и северный — «Нахимовского проспекта».

Кроме того, с 02:00 субботы будет закрыт северный вестибюль «Сходненской».

Работа этих станций возобновится в обычном режиме с началом работы метрополитена в понедельник, 6 февраля.

Помимо этого, в выходные будет частично ограничен вход и выход на станции «Третьяковская».