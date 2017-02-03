Садальский обиделся на СБУ и больше не хочет выступать в Одессе

Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — украинца по матери — не пустили на Украину. Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию Бессмертного полка в Киеве.

«Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили», — рассказал РИА Новости Садальский.

Актер отметил, что у него украинские корни, фамилия его матери Прокопенко, он даже знает украинский язык. Когда я выступал в Харькове, я сказал: «Спасибо, что вы не забываете русский язык», это тоже одна из причин, думаю.