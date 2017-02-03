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23:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Ивановской области объяснили низкие зарплаты учителей

Снижение зарплат учителей в Ивановской области в январе 2017 года связано с малым количеством рабочих дней. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила в пятницу, 3 февраля, начальник регионального департамента образования Ольга Антонова.

Источник: Reuters

«Январь не показателен для расчета средней зарплаты. В январе ежегодно происходит некоторое снижение зарплат, вызванное объективными причинами. В этом месяце немного рабочих дней и, соответственно, уменьшается объем стимулирующих выплат», — сказала она.

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Чиновница напомнила, что зарплаты учителей формируются из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат и зависят от квалификации педагогов, а также сложности, количества и качества выполняемой работы. «Поэтому она может быть выше или ниже целевого значения, установленного указом президента страны», — указала Антонова.

Ранее 3 февраля на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками учреждений социальной сферы учительница малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области рассказала, что в ее районе с 1 января зарплата педагогов упала со средней в 20 тысяч рублей до 14 тысяч, а в одной из школ — до 7 тысяч рублей.

В ответ Матвиенко выразила возмущение. «На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно семь тысяч учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» — сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что те субъекты РФ, в которых зарплаты учителей ниже средней по региону, нарушают «майские указы» президента РФ. Она предложила главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой, участвовавшей во встрече, заняться этой проблемой, та пообещала связаться с властями региона.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев отвечая на вопрос о невысокой зарплате педагогов, заявил, что преподавание является призванием и энергичный учитель найдет возможность заработать дополнительные деньги. «Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше, — тот же самый бизнес», — пояснил глава кабмина.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Либо РПЦ , либо образование . На всех денег не хватит . Кстати , а сколько получает эта из департамента ? И как скорректировала свою зарплату ? Ну и какие премии на конец года за экономию бюджетных средств себе выписала?
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vesta
здесь мы сошлись. У меня тот же вопрос)))
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