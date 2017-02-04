Руководители Елабуги массово встали на лыжи
Совместное катание позволило оценить качество работ по освещению трассы.
Совместное катание позволило оценить качество работ по освещению трассы.
(Елабуга, 4 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Руководство Елабуги решило лично проверить качество освещенности лыжероллерной трассы в Танайском лесу, встав на лыжи. Каждый выбрал удобную дистанцию:
Отметим, что работы по освещению трассы завершились несколько дней назад.
Организатором совместного катания руководителей стала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина. «На лыжи впервые встала еще дошкольном возрасте. Пусть никогда и не участвовала в соревнованиях, не занимала призовые места, но кататься на лыжах всегда любила», — рассказала она.
Для любителей классического хода на лыжероллерной трассе есть две накатанные лыжни. Одна из них проходит через маленький круг, вторая длиной 3 км рассчитана на профессионалов.
Качество лыжни и освещения трассы большинство участников совместного катания оценили как хорошее. Всего здесь установлено 133 светильника.