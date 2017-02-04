Руководители Елабуги массово встали на лыжи

(Елабуга, 4 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Руководство Елабуги решило лично проверить качество освещенности лыжероллерной трассы в Танайском лесу, встав на лыжи. Каждый выбрал удобную дистанцию: кто-то ничуть не отставал от спортсменов, а кто-то просто прокатился в свое удовольствие.

Отметим, что работы по освещению трассы завершились несколько дней назад.

Организатором совместного катания руководителей стала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина. «На лыжи впервые встала еще дошкольном возрасте. Пусть никогда и не участвовала в соревнованиях, не занимала призовые места, но кататься на лыжах всегда любила», — рассказала она.

Для любителей классического хода на лыжероллерной трассе есть две накатанные лыжни. Одна из них проходит через маленький круг, вторая длиной 3 км рассчитана на профессионалов.

Качество лыжни и освещения трассы большинство участников совместного катания оценили как хорошее. Всего здесь установлено 133 светильника.