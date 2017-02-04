Небольшой снег и до минус 13 градусов ожидаются в столичном регионе
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями и с небольшим снегом погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями и с небольшим снегом погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 8 минус 10 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточной четверти 3−8 м/с.
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. В Москве подморозит до минус 10 — минус 12 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов ниже нуля. Ветер восточный,