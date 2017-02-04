Двум врачам в Нижнекамске вручили ключи от квартир

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Двум нижнекамских врачам вручили ключи от новых квартир, выделенных по программе арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Новоселье медики детской городской больницы с перинатальным центром отметят уже на днях. Квартиры площадью 72 кв. м выделены врачу акушеру-гинекологу Татьяне Лушовой и участковому педиатру Рамиле Гариповой.

У каждой из женщин-врачей есть муж и двое детей.

Сейчас в очереди на получение арендного жилья стоят еще 19 человек. Квартиры будут им выделяться по мере строительства новых домов. В целом планируется обеспечить жильем 37 вновь прибывших сотрудников нижнекамских больниц, в том числе и Нижнекамской ЦРБ.