Двум врачам в Нижнекамске вручили ключи от квартир
Планируется до конца года обеспечить жильем еще 37 вновь прибывших сотрудников нижнекамских больниц.
Планируется до конца года обеспечить жильем еще 37 вновь прибывших сотрудников нижнекамских больниц.
(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Двум нижнекамских врачам вручили ключи от новых квартир, выделенных по программе арендного жилья. Об этом сообщает
Новоселье медики детской городской больницы с перинатальным центром отметят уже на днях. Квартиры площадью 72 кв. м выделены врачу
У каждой из
Сейчас в очереди на получение арендного жилья стоят еще 19 человек. Квартиры будут им выделяться по мере строительства новых домов. В целом планируется обеспечить жильем 37 вновь прибывших сотрудников нижнекамских больниц, в том числе и Нижнекамской ЦРБ.