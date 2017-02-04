Снег в Алматы побил рекорд 2017 года

Высота снежного покрова в Алматы составляет 20−25 см, в горах — до 35 см. Снег шел с 21.30 пятницы, 3 февраля, до 7.30 утра субботы, 4 февраля.

Коммунальные службы с начала снегопада посыпали дорожное полотно противогололедными материалами, информирует пресс-служба акимата. С 3 часов ночи работают колонны спецтехники, которые подметают и сгребают снег. В 5 часов утра начался массовый вывоз собранного на обочинах снега. По состоянию на 9 часов на основные снежные свалки вывезено почти 4500 кубометров.



Посыпать дороги противогололедной смесью продолжат. За ночь на дороги мегаполиса уже высыпали 3800 тонн противогололедных материалов.