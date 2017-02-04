Снег в Алматы побил рекорд 2017 года
За ночь с 3 на 4 февраля рекордное в новом году количество снега, сообщают местные власти.
За ночь с 3 на 4 февраля рекордное в новом году количество снега, сообщают местные власти.
Высота снежного покрова в Алматы составляет 20−25 см, в горах — до 35 см. Снег шел с 21.30 пятницы, 3 февраля, до 7.30 утра субботы, 4 февраля.
Коммунальные службы с начала снегопада посыпали дорожное полотно противогололедными материалами, информирует
Посыпать дороги противогололедной смесью продолжат. За ночь на дороги мегаполиса уже высыпали 3800 тонн противогололедных материалов.