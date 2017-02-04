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07:26 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже устранена авария, оставившая без воды 65 тысяч горожан

ВОРОНЕЖ, 4 фев — РИА Новости. «Росводоканал-Воронеж» устранил аварию на водопроводе, которая оставила без воды 164 жилых дома и порядка 65 тысяч жителей города, сообщает в субботу управление МЧС области.

Источник: Reuters

Авария на водопроводе была обнаружена около 15.00 мск пятницы. В районе дома № 101 улицы Лизюкова, произошел порыв на водоводе диаметром 600 миллиметров. Проведение ремонтных работ осложнялось сильно замерзшим грунтом.

По информации представителя «Росводоканала-Воронеж», из-за аварии в общей сложности без воды остались порядка 65 тысяч человек. В ряде домов из-за попавшей в зону отключения котельной были отключены горячее водоснабжение и отопление. Работы по устранению аварии планировалось завершить в ночь на субботу.

«Водоснабжение восстановлено в полном объеме в 01.30 (мск) 4 февраля. К восстановительным работам привлекались 40 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в зону отключения водоснабжения попало 164 жилых дома, с населением 55000 человек.

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