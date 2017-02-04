Во Владивостоке придумали свой «Дом-2»
Во Владивостоке готовится амбициозный проект первого на Дальнем Востоке
Во Владивостоке готовится амбициозный проект первого на Дальнем Востоке
30 участников
Пока все держится в секрете: кто партнеры и спонсоры, объемы вложений, а также где именно расположится «Периметр». Известно только, что занимает он 3,5 гектара и находится
Также организаторы рассказали «Городу В», что кастинг уже начался, а само
«Одни будут жить в люксе, удел других подбирать остатки еды и ходить с протянутой рукой. — Жизнь покажет, кто ее хозяин, — раскрывают карты организаторы. — Не сломиться, не сойти с намеченной цели, не подвести того, кто в тебя верит, не упасть в своих желаниях низко, не потерять человеческое обличие — кто справится с этой задачей, а кто нет, покажет шоу. Победит самый эффективный и неординарный участник, который и получит главный приз».
По словам авторов проекта, в отличии от «Дома-2», где все идет по заранее разработанному сценарию,