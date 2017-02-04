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09:27 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке придумали свой «Дом-2»

Во Владивостоке готовится амбициозный проект первого на Дальнем Востоке реалити-шоу с главным призом в 70 миллионов рублей. На прошедшей неделе уже начался кастинг на участие в «Периметре» — этаком местном аналоге «Дома-2».

30 участников реалити-шоу получат на старте по 50 тысяч рублей. По словам организаторов, участникам предстоят тяжелые испытания, соблазны и провокации, которые в итоге выявят победителя. На глазах у зрителей кто-то попытается начать бизнес, кто-то благоустроится, а кто-то пустится во все тяжкие.

Пока все держится в секрете: кто партнеры и спонсоры, объемы вложений, а также где именно расположится «Периметр». Известно только, что занимает он 3,5 гектара и находится где-то под Владивостоком. Сейчас там уже построены жилые модули и идут работы по благоустройству.

Также организаторы рассказали «Городу В», что кастинг уже начался, а само реалити-шоу стартует в конце лета этого года. Зрители смогут наблюдать за жизнью на «Периметре» в эфире одного из федеральных каналов (какого — пока секрет), а также в YouTube. Также предполагается, что именно по итогам зрительского голосования кто-то будет «вылетать» из «Периметра», а кто-то становиться лидером и получать привилегии и награды.

«Одни будут жить в люксе, удел других подбирать остатки еды и ходить с протянутой рукой. — Жизнь покажет, кто ее хозяин, — раскрывают карты организаторы. — Не сломиться, не сойти с намеченной цели, не подвести того, кто в тебя верит, не упасть в своих желаниях низко, не потерять человеческое обличие — кто справится с этой задачей, а кто нет, покажет шоу. Победит самый эффективный и неординарный участник, который и получит главный приз».

По словам авторов проекта, в отличии от «Дома-2», где все идет по заранее разработанному сценарию, реалити-шоу «Периметр» будет абсолютно честным и спонтанным.

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