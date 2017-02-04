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10:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Зозуля: ультрас «Райо Вальекано» поддерживают другую сторону в Донбассе

Украинский футболист Роман Зозуля, оказавшийся в эпицентре скандала из-за действий фанатов испанского клуба «Райо Валекано», заявил, что больше всего беспокоится о безопасности своей семьи.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РА Новости Украина. Нападающий сборной Украины по футболу и испанского «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал срыв своей аренды в «Райо Вальекано».

Роман Зозуля должен был играть за «Райо» до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего игрок вернулся в «Бетис».

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«Когда я приехал в “Райо Вальекано”, то был обвинен и оскорблен ультрас, но я рассказал им о ситуации, которую они затронули. Также я был готов пообщаться с ними лично и все объяснить. Фанаты обвиняют меня в поддержке украинской армии и поэтому считают меня фашистом. Они, очевидно, наоборот, поддерживают другую сторону, ведущую боевые действия на Донбассе. Я стал для них фашистом только из-за поддержки украинской армии в войне против террористов. Я постарался объяснить им, что не являюсь фашистом», — сказал Зозуля в интервью ТСН Проспорт.

«Убежден, что если бы нечто подобное произошло в Испании, то многие местные ребята первым делом пошли бы защищать свою страну, как происходит у меня на родине. Если бы люди оказались без медикаментов, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, потому что они защищают свою страну. Я не боюсь фанатов “Райо Вальекано”. Я хотел помочь этой команде и мне очень жаль, что все случилось именно так. Вчера я встречался с руководством Ла Лиги и ассоциации профессиональных футболистов Испании. На встрече мне было предложено два варианта. Во-первых, это возвращение в “Райо Вальекано”, где мне и моей семье будет обеспечена безопасность. Я спросил, не будет ли проблем у моего сына, который ходит в школу, и меня уверили, что все будет в порядке. Второй вариант — возвращение в расположение “Бетиса”, но я не смогу играть, а буду просто тренироваться. Футбол — моя жизнь, но если мне скажут выбирать между футболом и моей семьей, то я выберу семью. Я не боюсь ультрас или кого-то еще, но беспокоюсь о безопасности своей семьи», — добавил украинец.

Как сообщалось, в поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису», руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.

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