Зозуля: ультрас «Райо Вальекано» поддерживают другую сторону в Донбассе
Украинский футболист Роман Зозуля, оказавшийся в эпицентре скандала
Украинский футболист Роман Зозуля, оказавшийся в эпицентре скандала
КИЕВ, 4 фев — РА Новости Украина. Нападающий сборной Украины по футболу и испанского «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал срыв своей аренды в «Райо Вальекано».
Роман Зозуля должен был играть за «Райо» до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего игрок вернулся в «Бетис».
«Когда я приехал в “Райо Вальекано”, то был обвинен и оскорблен ультрас, но я рассказал им о ситуации, которую они затронули. Также я был готов пообщаться с ними лично и все объяснить. Фанаты обвиняют меня в поддержке украинской армии и поэтому считают меня фашистом. Они, очевидно, наоборот, поддерживают другую сторону, ведущую боевые действия на Донбассе. Я стал для них фашистом только
«Убежден, что если бы нечто подобное произошло в Испании, то многие местные ребята первым делом пошли бы защищать свою страну, как происходит у меня на родине. Если бы люди оказались без медикаментов, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, потому что они защищают свою страну. Я не боюсь фанатов “Райо Вальекано”. Я хотел помочь этой команде и мне очень жаль, что все случилось именно так. Вчера я встречался с руководством Ла Лиги и ассоциации профессиональных футболистов Испании. На встрече мне было предложено два варианта.
Как сообщалось, в поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису», руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.