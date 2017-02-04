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09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Организаторы Олимпийских игр 2022 могут приехать в Хабаровск

В краевой столице представители оргкомитета собираются посетить матчи чемпионата России по бенди.

Представители оргкомитета Олимпийских игр 2022 года в Пекине весной планируют посетить матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС. Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

1 февраля представители оргкомитета Игр-2022 посетили Сандвикен, который принимает матчи чемпионата мира по хоккею с мячом. В рамках рабочего визита члены Олимпийского комитета Китая провели переговоры со Скрынником по вопросу включения хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022, которая пройдет с 4 по 22 февраля в Пекине.

«У нас прошли переговоры с китайской стороной, в том числе представителями олимпийского комитета Китая и маркетинговой компании, которая занимается организацией Игр-2022. Они пригласили нас посетить в сентябре 2017 года выставку, посвященную Играм в Пекине. Также китайцы планируют посетить в конце этого сезона матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске», -рассказал Скрынник.

Хоккей с мячом не входит в программу Олимпийских игр. В качестве показательной дисциплины этот вид спорта присутствовал на Олимпиаде 1952 года в Осло.

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Организаторы Олимпийских игр 2022 могу приехать в Хабаровск
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