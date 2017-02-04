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11:33 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

После теплых выходных в Краснодарском крае вновь похолодает на следующей неделе

Незначительные минусовые температуры вновь вернутся, будет сыро и зябко.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 4 февраля, KrasnodarMedia.

На предстоящей неделе температура воздуха на Кубани вновь понизится. В понедельник кубанцы еще насладятся теплом — до 9 выше ноля повсеместно. В Краснодаре в отдельные дни снег и снег с дождем, до трех мороза днем в течение недели. Похожая картина будет наблюдаться в Анапе и Геленджике. И лишь Сочи избежит похолодания, но и там будет сыро: дожди на курорте будут идти почти каждый день, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Погода в Краснодаре на следующей неделе будет сырой и морозной. Лишь в понедельник горожан ждет потепление до 9 тепла. Со вторника по воскресенье будет пасмурно, воздух охладится. Всю неделю синоптики обещают днем от одного до трех градусов мороза. Почти всю неделю будут идти осадки — дождь и снег с дождем. По утрам холодно — от пяти мороза до 10 градусов ниже ноля.

Похожая погодная картина сложится и в Анапе — начало недели будет теплым и с дождем, до 8 тепла в понедельник. Затем ожидается похолодание, и всю неделю температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до двух градусов мороза. В отдельные дни осадки, небо будет затянуто тучами и облаками.

Погода в Геленджике тоже не внушает оптимизма. До 6 тепла в понедельник и дождь, до трех тепла во вторник. Затем до конца недели температура воздуха будет почти все время держаться на отметке в ноль градусов днем и 5 ниже ноля ночью. Осадки прогнозируются только в первой половине недели.

А вот Сочи температурных «качелей» почти не заметит: всю неделю на кубанском курорте будет плюсовая температура. В первую половину недели теплее — до 10 выше ноля с понедельника по четверг. К выходным — 6−8 тепла. Но неделя будет для сочинцев дождливой — осадки будут идти почти все время.

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