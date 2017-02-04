Приморский край примет всемирный фестиваль молодежи и студентов

Приморский край станет одной из площадок мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, основная часть мероприятий пройдет во Владивостоке.

«Участники фестиваля смогут побывать не только в центральной части России, но и на Урале, в Крыму, на Дальнем Востоке — в Приморском крае. Мы уже готовим программу мероприятий для российских и иностранных гостей», — рассказали специалисты.

Отметим, вовсю идет заявочная кампания на участие в фестивале. О своем желании приехать в октябре в Сочи заявили представители более 100 стран мира. Это уже более восьми тысяч иностранных граждан и более 25 тысяч — россиян.

Все желающие приморцы могут зайти на сайт www.russia2017.com и зарегистрироваться в качестве потенциального участника или волонтера.

Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет — лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных — 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.

Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодежной общественной организации «Волонтер Приморья».

«Заявочная кампания для будущих волонтеров фестиваля продлится до 28 февраля. После того, как все электронные анкеты будут обработаны, начнем личные собеседования с претендентами в волонтеры. Кстати, заявки с привязкой к нашему центру могут подавать и жители других регионов России. В этом случае общаться с кандидатами будем по телефону и скайпу. Нижняя граница возраста у волонтеров мероприятия — 18 лет. У фестиваля четыре официальных языка — русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата», — отметила руководитель организации Анна Шемчук.

Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи со всего мира. Из них половина — россияне.

Предварительная программа мероприятия затрагивает самые актуальные темы жизни современного общества. Среди них культура и глобализация, глобальная экономика, экономика знаний, развитие общественных институтов, политика и международная безопасность.